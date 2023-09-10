كيان تطرح رواية إيزاك أزيموف بترجمة أحمد صلاح المهدي

يصدر قريبًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "القاعدة والامبراطورية" تأليف الأمريكي الروسي إيزاك أزيموف، وترجمة أحمد صلاح المهدي.

وقال المترجم أحمد صلاح المهدي:" سلسلة القاعدة هي واحدة من روائع أدب الخيال العلمي ومن أهم روايات الكاتب إيزاك أزيموف، وأكثرهم تأثيرًا في أدب الخيال العلمي في العالم، فهي الرواية الأولى من نوعها التي تتحدث عن إمبراطورية مجرية ضخمة تحكم المجرة بالكامل.

أضاف:" هى الفكرة التي ألهمت لاحقًا روايات مثل "كثيب" وأفلام مثل "حرب النجوم"، كما حازت سلسلة القاعدة عام 1966 على جائزة هوجو لـ "أفضل سلسلة على الإطلاق" في منافسة مع سلاسل أخرى مهمة مثل سلسلة سيد الخواتم لتولكين وسلسلة برسوم "المريخ" لإدجار رايس بوروز.

وتابع "في الجزء الثاني من السلسلة، "القاعدة والإمبراطورية"، تواجه القاعدة أخطار جديدة مثل جنرالات الإمبراطورية الساعين إلى المجد وإعادة فرض سيطرة الإمبراطورية المحتضرة، وعدو لم تقابل القاعدة مثله من قبل، يبدو وكأنه قادر على تحقيق كل شيء يريده، وهذا الرجل يحمل اسمًا غريبًا، البغل، وبجانب اسمه الغريب يحمل سرًا غامضًا، وقد يتوقف على كشف هذا السر مصير القاعدة، إن لم يكن مصير المجرة بأسرها.

وجاء في تصدير الرواية" سلسلة القاعدة هي واحدة من روائع أدب الخيال العلمي ومن أهم روايات الكاتب أيزاك أزيموف، وأكثرهم تأثيرا في أدب الخيال في العالم، وقد احتفى بها النقاد والقراء على حد سواء لما تحوية من بناء عالم متشابك، وأفكار غير مسبوقة، وتفاصيل مذهلة يرسم فيها أزيموف مجرتنا في المستقبل البعيد. حازت السلسة على جائزة هوجو الأفضل سلسلة على الإطلاق سنة ١٩٦٦ وترجمت إلى عدة لغات وباعت ملايين النسخ حول العالم، وهي بين ايديكم الآن لأول مرة باللغة العربية.

أما عن المؤلف إيزاك أزيموف فهو واحد من أشهر كتاب الخيال العلمي وأكثرهم غزارة في الانتاج.

لاقت رواياته نجاحًا كبيرًا وتأثر به العديد من كتاب الخيال العلمي. مثل قصصه عن الروبوتات اللي وضع فيها قوانين الروبوتات الثلاثة التي استخدمها الكثير من كتاب الخيال العلمي من بعده.

أما عن المترجم أحمد صلاح المهدي فهو كاتب ومترجم وناقد مصري، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، نشرت له خمس روايات ما بين الفانتازيا والرعب والخيال العلمي، ترجمت اثنتان منهم إلى اللغة الإنجليزية وهما "ريم" و"ملاذ: مدينة البعث"، وقد تعاقد مؤخرًا مع دار نشر Atmosphere Libri على الترجمة الإيطالية لروايته "ملاذ: مدينة البعث".

نُشر له عدد من القصص القصيرة والمقالات الأدبية والنقدية باللغتين العربية والإنجليزية، وترجمت بعضها إلى لغات أخرى كالرومانية والإسبانية.

صدر له ترجمات العديد من الروايات المختلفة، مثل سلسلة "القاعدة" من تأليف كاتب الخيال العلمي الشهير أيزاك أزيموف التي تحولت مؤخرًا إلى مسلسل على منصة أبل تي في، و"عين العالم" الجزء الأول من سلسلة "عجلة الزمن" من تأليف روبرت جوردن التي تحولت مؤخرًا إلى مسلسل على منصة أمازون ورواية روح الإمبراطور من تأليف براندون ساندرسون.