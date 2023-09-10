صبحي موسى يكشف "تحولات الثقافة في مصر" في إصدار جديد

صدر حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع بالتعاون مع بيت الحكمة، كتاب جديد للكاتب صبحي موسى بعنوان "تحولات الثقافة في مصر"، والغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

الفضل في طرح فكرة هذا الكتاب يعود إلى الرائد والمُعلم الأكبر عميد الأدب العربي د. طه حسين، فمنذ كتابه الرائد “مستقبل الثقافة في مصر” منذ سنوات، ونحن بحاجة إلى إعادة قراءة ما حدث من تحولات ثقافية وسياسية واجتماعية في المجتمع المصري، لنعرف- بحسب تعبير جلال أمين- “ما الذي حدث للمصريين؟”، فقد جرت كثير من التحولات التي شهدتها الدولة المصرية، وفي كل تحول كانت خطة الثقافة أو رؤية الدولة للثقافة وطرق تعاملها معها تتغير، فدائمًا ما كانت الثقافة مرتبطة برؤية الدولة وتوجُّهها.

نبذة عن صبحي موسى

صبحي موسى؛ شاعر وروائي وقاص، من مواليد عام 1972، صدرت له العديد من الأعمال الإبداعية والأدبية، التي تنوعت بين الشعر والسرد، ففي الشعر صدر له دواوين: “يرفرف بجانبها وحده” في العام 1998، ديوان “قصائد الغرفة المغلقة” عام 2001، ديوان “هانيبال” 2001، ديوان “لهذا أرحل” 2006، وفي العام 2010 صدر له ديوان “في وداع المحبة”، عن دار الحضارة للنشر والتوزيع.

روايات صبحي موسى

أما في السرد فقد صدرت له عدة روايات ومنها: “حمامة بيضاء” 2005 عن دار ميريت للنشر، “رواية ”المؤلف"، عن دار الدار 2008، رواية “أساطير رجل الثلاثاء” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام 2013. رواية “صمت الكهنة” عن دار سما للنشر عام 2014، رواية “الموريسكي الأخير” عن الدار المصرية اللبنانية للنشر في العام 2015، وعن نفس الدار صدرت له في العام 2017 رواية “نقطة نظام”، وفي العام 2019 صدرت روايته “صلاة خاصة” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورواية “نادي المحبين” صدرت عن دار “سما” للنشر، وتأتي بعد عدد من الأعمال الإبداعية للكاتب صبحي موسى الذي بدأ مسيرته الأدبية شاعرًا.