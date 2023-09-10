"رايق".. حمزة نمرة يواصل بروفات جولته الغنائية احتفالاً بألبومه الجديد

يواصل المطرب حمزة نمرة بروفات حفلاته الغنائية الذي يحييها الفترة الحالية بالولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية احتفالا بألبومه الغنائي الجديد “رايق” والذي طرحه خلال الفترة الماضية.

ونشر نمرة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه داخل الاستوديو برفقة فرقته الموسيقية اثناء اجراء البروفات لحفلاته الغنائية وعلق عليها قائلا: “بروڤات لجولة ألبوم رايق”.

يحيى نمرة اليوم السبت ثالث حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائى في ولاية شيكاغو ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته خاصة ألبومه الجديد “رايق”.

ويتنقل حمزة نمرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

وتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

يا سفينة.. حمزة نمرة يطيح بويجز من تريند يوتيوب ويحتل المركز الأول

استطاع المطرب حمزة نمرة ان يحتل المركز الأول بقائمة لأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية “يا سفينة” ليطيح باغنية “حلوة منك” لمطرب الراب ويجز من تريند يوتيوب، والتي تعتبر ضمن فيلم “فوي فوي فوي”.

وأغنية يا سفينة كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة ، توزيع وميكساچ: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، ناي وكولة: محمد عاطف.

وتقول كلمات أغنية يا سفينة:

هترسي يا سفينه كل مدى بيعلوه انت نوصل المدينه حامينا فين يا نحله

وفين هترسي يا سفينه كل مدى وانت نوصل المدينه بكره مش مضمون

واصلا النهارده حيره هو الاقي من نصيبي عمره قدم ولا اخر دفيت المركب يا دائره كعبي

طول العمر داير اه يا وطن

روحه حيره كل رحله وليها ترسي يا سفينه كل ما بردان

هترسي يا سفينه كل مدى الموت بيعلو

هترسي يا سفينه كل مدى بيعلوه انت نوصل المدينه حامينا فين يا نحله

وفين هترسي يا سفينه كل مدى وانت نوصل المدينه بكره مش مضمون

واصلا النهارده حيره هو الاقي من نصيبي عمره قدم ولا اخر دفيت المركب يا دائره كعبي

طول العمر داير اه يا وطن

روحه حيره كل رحله وليها ترسي يا سفينه كل ما بردان

هترسي يا سفينه كل مدى الموت بيعلو