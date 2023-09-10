الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه اتصالا بما تم الإعلان عنه يوم الأحد ١٠ سبتمبر الجاري حول إتمام إثيوبيا عملية  الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك  إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذي ينص على  ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء. 

وأضافت أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتى المصب  وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي. 

وأوضحت أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبنا على مسار المفاوضات  المستأنفة، والتى تم تحديد 4  أشهر للانتهاء منها، والمعقود الآمل في أن تشهد  جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار 
التوصل الى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. 
 

الخارجية مصر سد النهضه املء الرابع إثيوبيا

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الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

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