إزالة تعديات وإصلاح خطوط الطرد وحملات تموينية بكفر الشيخ

نظمت مجالس مدن كفر الشيخ عدة حملات منها حملات نظافة، وإزالة اشغالات، وإصلاح خطوط الطرد، والحملات التموينية على المخابز، وزراعة الأشجار، وتغيير خط مياه.

حملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة العامة بقلين

أكد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، متابعته حملات النظافة، وصيانة ورفع كفاءة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، كما تابع الحملة التموينية على المخابز التي أسفرت عن تحرير 19 محضرًا منهم 12 محضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و 3 عدم الإعلان، ومحضر نظافة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، وإصلاح هبوط بخط الطرد الرئيسي لمحطة خفض المنسوب بقرية منية جناج، التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة دسايى، وتغيير مواسير قطر 2 بوصة بطول 30 مترا بالمشاركة المجتمعية من الاهالى بحضور رئيس القرية شريفة أبوقتب، كما تابع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بقرية محلة أبوعلى، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق.

رفع المخلفات وتراكمات القمامة في بيلا

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة رفع المخلفات والقمامة بكافة قطاعات وشوارع مدينة بيلا، حيث قامت الفرق المجمعة بجهاز النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة وتفريغ كافة الحاويات من مختلف الشوارع والأحياء والميادين، كما واصلت المجالس القروية بمركز بيلا، جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة رفع المخلفات والقمامة بكافة قطاعات وشوارع مدينة بيلا، حيث قامت الفرق المجمعة بجهاز النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة وتفريغ كافة الحاويات من مختلف الشوارع والأحياء والميادين، كما واصلت المجالس القروية بمركز بيلا، جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى المركز.

وتابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، إزالة الإشغالات لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، كما تابع أعمال رفع كفاءة الإنارة في الشوارع، وزراعة الأشجار بالميادين، وأعمال النظافة ورفع كفاءة مدخل المدينة.

