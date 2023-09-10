الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داليا شوقي: "يسرا لديها جمال داخلي.. وش الخير عليّ وبتشجعني"

الفنانة داليا شوقي
الفنانة داليا شوقي

قالت الفنانة داليا شوقي، إن مسلسل "أحلام سعيدة"، كان محطة هامة في حايتها مع الفنانة الكبيرة يسرا، مؤكدة أنها دائمًا تقول إن يسرا دائمًا وش الخير عليها .

وأضافت، خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن يسرا كانت تشجعها على فيلمها الجديد "خمس جوالات"، مع آدم، وأنها كانت سعيدة بهما رغم انها أول بطولة شبابية لهما.

ولائم يسرا للشباب أوقات الراحة 

وتابعت، أن يسرا لديها جمال داخلي يظهر عليها، مشيرة إلى أنها دائمًا تحكي لهم عن اختلاف الأستوديو اليوم عن زمان وكيف كان يوضع الصوت على الأعمال، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع عن هذه الأشياء، وكانت دائمًا تجمعهم على الطعام في أوقات الراحة وتقيم ولائم في غرفتها. 

داليا شوقي يسرا وش الخير عليها تشجعها مسلسل احلام سعيدة جمال داخلي

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