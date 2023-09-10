الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد يسرا وعبدالجليل.. كيف اعتمد حسن الرداد على ضيوف الشرف في "بلومندو"؟

حسن الرداد
حسن الرداد

يواصل الفنان حسن الرداد تصوير فيلمه الجديد بلموندو للمخرج ياسر سامي، ومن المقرر عرضه ضمن قائمة أفلام رأس السنة الجديدة.

واعتمد الرداد خلال فيلمه على قائمة كبيرة من نجوم الفن الذين يظهرون كضيوف شرف خلال مشاهد العمل، وذلك سعيًا منه لضم نخبة كبيرة من الفنانين بفيلمه الجديد، وهو ما يزيد قيمة الأعمال السينمائية التي تعتمد على نفس الخطى.

وفاجأ الرداد جمهوره بالإعلان عن ظهور زوجته الفنانة إيمي سمير غانم والنجمة يسرا كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، ليتعاقد عدد آخر من الفنانين كضيوف شرف ومنهم ميرنا نور الدين، أيتن عامر، محمد ثروت، عمرو عبد الجليل، ومحمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”.

فيلم “بلموندو” بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث  يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول بلموندو الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

حسن الرداد بلومندو فيلم يسرا عمرو عبدالجليل ضيوف شرف

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