بعثة منتخب تونس تطير إلى القاهرة لمواجهة مصر وديًا (صور)

غادرت بعثة المنتخب التونسي، ظهر اليوم، متوجهة إلى القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري، وديًا، في إطار استعدادات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وسيلتقى منتخبا "الفراعنة" و"نسور قرطاج"، في الثامنة من مساء الثلاثاء، على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وسيتضمن برنامج المنتخب التونسي، بعد الوصول إلى القاهرة، خوض مران خفيف لإزالة الإرهاق، وذلك بمقر إقامة الفريق.

وكان منتخب تونس، قد خاض يوم أمس السبت، حصة تدريبية أخيرة قبل السفر إلى القاهرة، لخوض ودية مصر.

وخاض لاعبو "نسور قرطاج" مرانًا يوم السبت الماضي، على ملعب في ملعب حمادي العقربي برادس، بمشاركة جميع اللاعبين بعد أن شهد مران الجمعة، مرانا استشفائيًا، للاعبين الذين شاركوا في مباراة بوتسوانا.

وحقق المنتخب التونسي، فوزًا كبيرًا ومستحقًا على بوتسوانا، بثلاثية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "حمادي العقربي"، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وضمن منتخب تونس، تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية، منذ مارس الماضي، عقب تغلبه على نظيره الليبي، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة للتصفيات.

قائمة المنتخب التونسي

يذكر أن قائمة المنتخب التونسي، لمعسكر سبتمبر، تضم كلا من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن.

الدفاع: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، نادر الغندري، علاء غرام، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، يان فاليري، علي معلول، علي العابدي.

الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة.

الهجوم: يوسف المساكني، إلياس العاشوري، إلياس سعد، هيثم الجويني، عمر العيوني، علي يوسف، أنس الحاج محمد، سيف الله لطيف