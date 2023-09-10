الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة منتخب تونس تطير إلى القاهرة لمواجهة مصر وديًا (صور)

علي معلول مع منتخب
علي معلول مع منتخب تونس

غادرت بعثة المنتخب التونسي، ظهر اليوم، متوجهة إلى القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري، وديًا، في إطار استعدادات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وسيلتقى منتخبا "الفراعنة" و"نسور قرطاج"، في الثامنة من مساء الثلاثاء، على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وسيتضمن برنامج المنتخب التونسي، بعد الوصول إلى القاهرة، خوض مران خفيف لإزالة الإرهاق، وذلك بمقر إقامة الفريق.

وكان منتخب تونس، قد خاض يوم أمس السبت، حصة تدريبية أخيرة قبل السفر إلى القاهرة، لخوض ودية مصر.

وخاض لاعبو "نسور قرطاج" مرانًا يوم السبت الماضي، على ملعب في ملعب حمادي العقربي برادس، بمشاركة جميع اللاعبين بعد أن شهد مران الجمعة، مرانا استشفائيًا، للاعبين الذين شاركوا في مباراة بوتسوانا.

وحقق المنتخب التونسي، فوزًا كبيرًا ومستحقًا على بوتسوانا، بثلاثية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "حمادي العقربي"، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وضمن منتخب تونس، تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية، منذ مارس الماضي، عقب تغلبه على نظيره الليبي، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة للتصفيات.

قائمة المنتخب التونسي

يذكر أن قائمة المنتخب التونسي، لمعسكر سبتمبر، تضم كلا من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن.

الدفاع: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، نادر الغندري، علاء غرام، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، يان فاليري، علي معلول، علي العابدي.

الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة.

الهجوم: يوسف المساكني، إلياس العاشوري، إلياس سعد، هيثم الجويني، عمر العيوني، علي يوسف، أنس الحاج محمد، سيف الله لطيف

المنتخب التونسي المنتخب المصري مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس

مواد متعلقة

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام تونس بعد استبعاد رباعى الأهلى

ماذا حقق منتخب مصر أمام تونس فى المباريات الودية؟

الأكثر قراءة

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" قوة العاصفة "دانيال".. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

12 مصابًا في حادثيِّ سير بالقاهرة الجديدة وأسيوط

مستقبل وطن بقنا يطلق أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وكيل "صحة مطروح" يتابع إنطلاق حملة حقك تنظمي ويوجه بتكثيف الندوات التثقيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل