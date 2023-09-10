بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

استقبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك اللواء أحمد سليمان، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي، منذ قليل، بالزغاريد أثناء تقدمه للترشح في اليوم الأخير لتقديم طلبات وأوراق الترشح.

كما حضر كل من الكابتن حسين لبيب، المرشح على مقعد رئيس والمرشحين على قائمته، وهم: «هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور أسامة المندوه المرشح أمينا للصندوق ومحمد طارق ورامي نصوحي وهاني شكري وهاني بيرزي ونيرة الأحمر للتقدم بأوراق ترشحهم بالانتخابات المزمع عقدها يوم 20 أكتوبر القادم».

وكان عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كل مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الإثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد ضمن المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة ة.

وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية باجهاد عضلي، و أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.