وفد متعدد الجنسيات يزور المعالم الأثرية بالمنيا (صور)

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا أن وفدًا سياحيا متعدد الجنسيات قام بزيارة للمحافظة؛ للتعرف على أهم الآثار التي تتميز بها وتمثل العصور التاريخية بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي، حيث تأتى المنيا ثالث محافظة أثرية بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

أضاف المحافظ أن الوفد قام بزيارة منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس ومنطقة بنى حسن بأبوقرقاص على بعد 20 كم جنوب مدينة المنيا، كما زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل بملوى، موجّهًا إدارة السياحة وكافة الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية المختلفة التي تضمها أرض عروس الصعيد.

تضم منطقة تل العمارنة مجموعة من أقدم الآثار التى ترصد مراحل عبادة التوحيد التي دعا إليها الملك امنحوتب الرابع "اخناتون" حيث اتخذها عاصمة للدولة حينذاك، كما تضم منطقة بنى حسن عددا من المقابر الأثرية من عصر الدولتين القديمة والوسطى ويوجد بتونا الجبل المدينة الجنائزية لمنطقة هيروموبليس وهي عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا.

المعالم الأثرية بالمنيا

المعالم الأثرية بالمنيا

المعالم الأثرية بالمنيا