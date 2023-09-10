الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأقباط يحيون ذكرى البابا يوأنس الخامس عشر.. تعرف عليه

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك الـ 99، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي وفي مثل هذا اليوم من سنة 1346 ش (سبتمبر سنة 1629م) تنيح البابا يؤنس الخامس عشر البطريرك الـ 99 من تعداد باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

نشأة البابا يوأنس الخامس عشر

وهو من ملوي ويعرف باسم يؤنس الملواني وترهب بدير أنطونيوس وكرس بطريركا يوم 7 توت سنة 1336 ش (سبتمبر سنة 1619م) وكان أبا عفيفا عالما عادلا في أحكامه بسيطا لا يحابي أحدا ولا يبغي إلا الحق كان غيورا علي الكنيسة حنونا على الكهنة محبا للفقراء آويا الغرباء ولم يشته شيئا من الأمور العالمية بل كان منهمكا في الصلاة والعبادة ليلا ونهارا.

الوباء العظيم في عهد البطريرك الـ 99

وقد حدث في سنة 1340 ش ( 1624 م ) وباء عظيم في أرض الصعيد استمر من طوبه إلى برموده حتى فني الناس وخربت البيوت وكان هذا البابا بالصعيد وعاد إلى مصر في سنة 1341 ش وفي سنة 1342 ظهر وباء آخر شديد في كل الأرض ولكنه كان أخف وطأة من الأول ثم عاد هذا البابا إلى الصعيد ثانيا.

السنة الثانية من الوباء العظيم 

في السنة الثانية من الوباء ورجع إلى مصر بعد ذلك وعند ما مر بناحية أبنوب بالصعيد وقضي ليلة فيها شعر بآلام في بطنه وقيل إنه سقي سما بالبيت المذكور لأن صاحب الدار كان يتخذ نساء على زوجته ونهاه البابا عن ذلك ولما شعر البابا بالمرض طلب مركبا نزل فيها وتنيح في الطريق ودفن في دير القديس أنبا بيشيه بالبياضية ، وقد أقام علي الكرسي 9 سنوات و11 شهرا و22 يوما.

كنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك الـ 99 البابا يوأنس الخامس عشر الوباء العظيم السنة الثانية من الوباء العظيم السنكسار

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