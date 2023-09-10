الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يفتتح فعاليات "دورة تدريبية" لطلاب الجامعات فى مصر

العسومي خلال افتتاح
العسومي خلال افتتاح الدورة

افتتح عادل بن عبدالرحمن  العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها البرلمان العربي لعدد من طلاب الجامعات في مصر، وذلك في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية.

 تأهيل الشباب وتشجيعهم على تطوير أنفسهم 

وأكد "العسومي" في كلمته خلال الافتتاح، حرص البرلمان العربي على أن يكون له دور في تأهيل الشباب وتشجيعهم على تطوير أنفسهم، وأن يكون لديهم برامج نافعة لهم ولأمتهم، وتحصين الشباب من الأفكار التي تحاصر الوطن العربي، والتي تستهدف الشباب العربي وهويته، وهو الأمر الذي جعل البرلمان العربي يركز خلال استراتيجية عمله على تحصين الشباب وحمايتهم من هذه الأفكار الهدامة والفكر المتطرف.

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تهيئة الطلاب لسوق العمل

وقال رئيس البرلمان العربي، إن هذه الدورة تأتي استكمالًا لعدة دورات قام البرلمان بتنظيمها للشباب خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن أمله في أن يجتازها الشباب بنجاح والاستفادة منها للمساهمة في تطوير قدراتهم وتطوير الذات والتنوع بما يسهم في تهيئة الطلاب لسوق العمل.

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تعزيز الثقافة السياسية والبرلمانية لدى الشباب العربي

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي يستهدف من تلك الدورات التدريبية للطلاب، تعزيز الثقافة السياسية والبرلمانية لدى الشباب العربي وإثراء معرفتهم بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دفع وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، باعتبار أن الشباب هم عماد الأمة والنواة الرئيسية لنهضة المجتمعات العربية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التعليم والبحث العلمي هو الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات العربية وحجر الأساس، لتنشئة أجيال واعية ومستنيرة ومخلصة لوطنها.

 رؤية البرلمان العربي لتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية 

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الدورات التدريبية التي ينظمها البرلمان العربي للطلاب من مختلف الجامعات تأتي في إطار رؤية البرلمان العربي لتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والسعي لنشر الثقافة البرلمانية عبر التعريف بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي، موضحًا أن البرلمان العربي حريص على توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات العربية من أجل بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعات وصقل مهاراتهم في مجال العمل البرلماني.

رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي دورة تدريبية الدول العربية

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