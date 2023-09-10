تضامن واسع.. دعم عربى ودولى لضحايا ومصابى زلزال المغرب المدمر

أقدمت العديد من الدول العربية علn تقديم المساعدة والعون لشعب المغرب الشقيق، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدد من الولايات المغربية، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

الإمارات تعرب عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين

ووجه حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال في المغرب.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، مساء اليوم، بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد، قد وجه الشيخ حمدان بن زايد إلى الإسراع في تقديم مساعدات إنسانية عاجل لمتضرري زلزال المغرب.

وشرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تنفيذ برنامج إغاثي تقدم من خلاله كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، على رأسها مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الكارثة.

إيران تعلن استعدادها وجاهزية الهلال الأحمر لتقديم الإغاثة

فيما قدم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، التعازي للمغرب حكومة وشعبًا في ضحايا الزلزال.

وقال عبد اللهيان في تغريدة جديدة له مساء اليوم، على حسابه الرسمي على موقع إكس، أعرب من خلالها عن تعازيه وتعازي بلاده في منكوبي الزلزال الذي وقع في المغرب، متمنيًا الصحة والعافية للمصابين والجرحى جراء الزلزال.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عن استعداد وجاهزية الهلال الأحمر الإيراني لتقديم الإغاثة لمنكوبي ومتضرري الزلزال في المغرب.

الرئيس السيسي يعلن تضامن مصر مع الأشقاء في المغرب

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، العزاء في ضحايا زلزال المغرب المدمر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "فيسبوك": "خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق وأخي جلالة الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياتي الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء، إنني أؤكد تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب".

العراق مستعدونن لتقديم كل أشكال المساعدة

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، عن تعازيه في ضحايا زلزال المملكة المغربية، فيما أعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب عددًا من المدن المغربية، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين.

وعبّر، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها.

ليبيا تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة للمغرب

فيما وجه رئيس الحكومة الليبية المُكلّفة من البرلمان، أسامة حماد، برقية تعزية إلى المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر، الذي تعرضت له عدة مدن مغربية، وحصد مئات القتلى وألحق الضرر الجسيم بالعديد من المصابين، فضلًا عن الخسائر المادية في المباني والمنشآت.

وأعرب حماد في برقيته عن مواساته للمملكة المغربية حكومة وشعبًا في ضحايا الزلزال، وأعرب عن أمانيه بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على استعداد الحكومة لتقديم المساعدة اللازمة والضرورية للمملكة.

الولايات المتحدة: نحن علي استعداد لتقديم أي مساعدة للشعب المغربي

كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالحزن جراء زلزال المغرب المدمر.

أضاف بايدن في بيان له اليوم "إدارتي على اتصال مع المسئولين المغاربة.. نحن نعمل على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي".

وتابع: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب، وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة".

المجلس الأوروبى يعلن استعداده لدعم المغرب

كما أعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن استعداده لدعم المغرب بعد الزلزال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".