موقع تسجيل رغبات للثانوية العامة 2023.. أخر موعد لتسيجل رغبات الدور الثاني

موقع تسجيل رغبات للثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثة التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر الموقع الإلكتروني حاليا حيث ينتظر طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق إعلان أسماء الكليات المرشحين إليها فيما يسجل طلبات الدور الثاني رغباتهم حاليا عبر الموقع الإلكتروني للإلتحاق بالكليات من خلال مكتب التنسيق للدراسة خلال العام الدراسي المقبل.

موقع تسجيل رغبات للثانوية العامة 2023

يسجل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 رغباتهم في استمارة التنسيق وذلك عقب إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي عبر الموقع الرسمي للتنسيق (من هنا).

يدخل الطالب كافة البيانات الشخصية الخاصة به ورقم جلوسه في الامتحانات ومجموعه الحاصل عليه في الثانوية العامة وشعبته الدراسية والرقم السري الخاص به والذي يحصل عليه من المدرسة المقيد بها ومحافظة الإقامة لمراعاة التوزيع الجغرافي الخاص بمحل سكنه سواء للاستعلام عن أسماء الكليات المرشح لها الطلاب أو تسجيل الرغبات.

أخر موعد لتسيجل رغبات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023

تنتهي الفترة التي حددها مكتب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 وفقا لما تم إعلانه حيث تم تفعيل الموقع الإلكتروني يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر 2023.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 حيث جاءت نسبة النجاح العام في كافة الشعب الدراسية بجميع المحافظات نحو 89.04%.

تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موقع تسجيل رغبات للثانوية العامة 2023 وكيفية تقديم التظلمات محور اهتمام أولياء الأمور حاليا حيث تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم طلبات طلاب الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر ولمدة أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا).

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