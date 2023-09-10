الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ ضد صاحبة قناة «الروتين اليومى مع شيماء» لتحريضها على الفجور

متهمة
متهمة

«فيديوهات فاضحة وروتين يومي يحرض على الرذيلة».. ما زالت فتيات  مواقع التواصل الاجتماعي يسقطن في فخ المباحث عقب رصدهن من قبل محامي حملات الأخلاق وآخرهن فتاة «الروتين اليومي مع شيماء».

 

تفاصيل البلاغ

تقدَّم المحامي بالنقض أشرف فرحات ببلاغ للمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام ضد صاحبة قناة الروتين اليومي مع شيماء.

وجاء في البلاغ أن المدعى عليها تبث فيديوهات فاضحة مخلة بالحياء، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتحرض على ممارسة الفجور، وقناتها تبث السموم التي تحرض ضد قيم المجتمع بالمخالفة للقانون.

وتأتي جرائم المخالفة للقانون بمعاقبة المدعى عليها وفق نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة القناة.

 

وفاة فتاة أسفل عجلات المترو بمصر القديمة
 

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها أسفل محطة مترو بمصر القديمة، حيث تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بورود إشارة من الخدمات الأمنية المعينة على رصيف المحطة بالعثور على جثة أعلى القضبان بمحطة مترو الأنفاق.

انتقل ضباط المباحث ومسئولو القسم إلى الرصيف محل البلاغ، وتبين أن فتاة تدعى "إسراء.ع." تبلغ من العمر 22 سنة، فارقت الحياة تحت عجلات قطار المترو لدى دخوله المحطة.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستأنفت حركة القطارات بعد تعطلها، وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.

كانت شهدت إحدى محطات الخط الأول لمترو الأنفاق جنوب العاصمة حادثًا مأساويًا انتهى بمصرع فتاة عشرينية تحت عجلات المترو، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتفريغ كاميرات المراقبة وإعداد تقرير مفصل حولها لكشف ملابساتها.

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