التفاصيل الكاملة للدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

على قدم وساق تستعد إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة لانطلاق الدورة الـ 39 من المهرجان حيث تقام فعاليات المهرجان في الفترة من 3 الى 8 أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

الدورة ال 39 لمهرجان الإسكندرية

وتشهد الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وتحمل اسم النجمة الكبيرة الهام شاهين التي تم منها لقب رئيس شرف المهرجان في دورته ال 39 العديد من التكريمات لأبرز نجوم وصناع السينما في مصر والعالم ومن أثروا الحياة الفنية خلال مختلف العقود.



وخلال هذا التقرير نرصد أبرز التفاصيل والملامح للدورة الجديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

التكريمات

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم النجمة الفرنسية “كارولين سيلول”، وأوضح الأمير أباظة ان "كارولين سيلول" يتم تكريمها وتسليمها درع المهرجان خلال فعاليات افتتاح الدورة ال ٣٩ المقرر إقامته بدار الأوبرا بالإسكندرية

"كارولين سيلول" هي واحدة من ابرز الشخصيات في عالم السينما في اوروبا , تحديدا في فرنسا , تنوعت انتاجاتها بين السينما و المسرح.

وكان بداية مشوارها الفني في Vivement Dimanche” مع المخرج الفرنسي فرانسوا تروفوت ثم توالت أعمالها البارزة علي الشاشة.

كما قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم المنتج السينمائي الفرنسي "جان لوي ليفي" بالدورة ال ٣٩ للمهرجان، حيت يعد "جان لوي ليفي" واحداً من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي

كما يكرم المهرجان هذا العام المخرج العماني خالد الزدجالي ويمنحه وسام عروس البحر المتوسط.

ويكرم المهرجان ابن مصر الفنان اليوناني كوستاس فيرس.

كما تشهد الدورة ال 39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تكريم النجمة حنان مطاوع لتميزها الفني.

ويكرم المهرجان الفنان الكبير خالد زكى ويأتي اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني، سواء بالسينما أو التليفزيون

ويطلق المهرجان اسم الناقد الكبير مجدي الطيب على المركز الصحفي للدورة ال 39.

كما تشهد الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية، الاحتفال بمئوية الفنان الكبير "محمود مرسي" وذك تكريماً لمسيرته الفنية الكبيرة.

ومن المقرر أن يصدر المهرجان كتاباً عن مسيرة الفنان الراحل يقوم بإعداده الناقد د. وليد سيف وسيتسلم درع التكريم نجله د. علاء محمود مرسي، كما يتم الاحتفال بمئوية الفنان الكبير توفيق الدقن خلال الدورة التاسعة والثلاثين.

يأتي ذلك من خلال حفل خاص بقمة المهرجان بحضور نجله ماضي الدقن الذي يتسلم درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بحضور حشد من صناع السينما في مصر ودول البحر المتوسط ،كما يقوم المهرجان بطباعة كتاب يتضمن السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير من تأليف الناقد السينمائي طارق مرسي.

ويقيم المهرجان ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان

كما يقيم ماستر كلاس للتمثيل للفنان الكبير جمال سليمان إضافة إلى ورشة تصوير لمدير التصوير الكبير سمير فرج.



البوستر الخاص بالمهرجان

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للكشف خلال أيام عن بوستر الدورة الـ 39 والاعلان عن الأفلام المشاركة ضمن فاعليات المهرجان هذا العام .

مسابقة ممدوح الليثي



يرأس المخرج هاني لاشين لجنة تحكيم، مسابقة ممدوح الليثي، بعضوية المخرجة هالة خليل والسيناريست عاطف بشاي وممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية قيمتها 50 ألف جنيه؛ لدعم كتاب السيناريو ويتم تشكيل لجنة تحكيم من كبار المبدعين في مجال السينما والفن بشكل عام.

وتهدف مسابقة ممدوح الليثي، لكتاب السيناريو لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر، وتقام في إطار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، ويتم منح أفضل 3 سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان.