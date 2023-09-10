بعض الطرق للحد من السلوك العدوانى لدى الأطفال.. تعرف عليها

في كثير من الأحيان، ننسى كآباء أن الأطفال لديهم أيضًا حدودهم الخاصة، وتعد معرفة كيفية احترام حدودهم وتعليمهم احترام حدود الآخرين هي مهارة تربوية جيدة، غالبًا ما يكون تعرض الأطفال لنوبات الغضب والتحول إلى العدوانية وسيلة لإخبارنا بعدم انتهاك حدودهم، فلكل طفل عالم خاص به، لا بد أن يحترم الآباء ذلك ويحاولون تكوين العلاقة الجيدة، والأفضل أن تكون علاقة قائمة على الصداقة بالطبع.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" عندما يصبح الأطفال عدوانيين معنا يحاولون إخبارنا بأننا ننتهك حدودهم، إنهم يدركون في أعماقهم وجود تهديد ويحاولون استعادة الأمان، ولكن هذه الحقيقة البسيطة تلقي الضوء على ما يحتاج أطفالنا إلى مساعدة مستمرة فيه، وهو التخلص من السلوك العدواني غالبًا الطفل يشاهد هذا السلوك، فيحاول تقليده ليس أكثر أو عدم معرفة التعامل مع هذا السلوك من جانب الآباء يعزز في الطفل ذلك.

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وإليكم بعض الطرق التي يمكننا من خلالها الحد من السلوك العدواني لدى الأطفال:

تحديد مشاعر الأطفال

ساعدهم على تحديد المشاعر: عندما يبدأ الطفل في نوبات الغضب أو يظهر سلوكًا عدوانيًا، يجب أن نبطئه، ونسأله عن شعوره، وما الذي جعله يشعر بهذه الطريقة، سيساعدهم ذلك على معالجة الغضب من الجذور.

ساعدهم على التواصل مع بعضهم البعض: إن مساعدة الأطفال على تحديد الكلمات التي يحتاجون إلى التواصل بها فيما بينهم ستساعدهم على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. يجب أن نشجعهم على التحدث مع بعضهم البعض، وليس معنا فقط.

شجعهم على حل المشكلات: بدلًا من التدخل ومنحهم الحلول طوال الوقت، يجب أن نساعدهم على اكتشاف الحلول لمشاكلهم، كل ذلك بأنفسهم، وسيساعدهم هذا على فهم أنه يمكن حل المشكلات وكل ما يحتاجون إليه هو التباطؤ والتفكير.