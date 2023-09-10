الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تعليم النواب" تشيد بكلمة الرئيس السيسى أمام قمة العشرين

نبيل دعبس
نبيل دعبس

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مصر الحديثة"، بما جاء بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قمة العشرين والمنعقدة حاليًا بالهند.

وقال دعبس، إن كلمة الرئيس السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنها قاطرة العصر الحديثة في شتي المجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها، حيث أصبحت التكنولوجيا حجر زاوية مشترك في كل القطاعات، وأهم مكوناتها وثمَّن دعبس، تأكيد الرئيس أن هناك آمالًا عريضة مُعلقة على التحول التكنولوجي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.

سد الفجوة التكنولوجية بين الدول

وأضاف دعبس، أن الرئيس السيسي، أشار أيضًا إلى أنه بدون إنسان قادر ومؤهل علي أعلى مستوى لا يمكن استخدام التكنولوجيا، لذلك الأصل هو بناء الإنسان وتنمية قدراته، وأنه ينبغي أن يتم سد الفجوة التكنولوجية بين الدول فلا يمكن أن يكون هناك فارق كبير وشاسع بين الدول في هذا المجال، وذلك لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها وحتى لا يكون التقدم التكنولوجي محركًا إضافيًا لانعدام المساواة.

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الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية بقمة مجموعة العشرين بنيودلهى

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الرئيس السيسى يلتقى المستشار الألمانى على هامش قمة مجموعة العشرين


وأشاد دعبس بما جاء بكلمة الرئيس للعمل على معالجة ملف الديون على الدول النامية لأنها أصبحت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمات الدين نفسه، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة لهذا الملف حتى لا يكون هناك أزمة ديون عالمية.

تنفيذ اتفاق قمة باريس للمناخ    

كما أشاد دعبس بتجديد الرئيس السيسي للمطالبة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق قمة  باريس للمناخ من أجل ضمان توافر التمويل اللازم خاصة أن مصر تترأس مؤتمر "كوب ٢٧" للمناخ، لذلك لا بد من العمل علي  تطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولا سيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.

الدكتور نبيل دعبس لجنة التعليم مجلس الشيوخ مصر الحديثة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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