وكيل زراعة النواب: الفلاح المصرى يعيش أزهى عصوره

قال المهندس صقر عبدالفتاح صقر، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الاحتفال والاحتفاء بيوم الفلاح المصري هو احتفال بالأمة المصرية بأثرها، خاصة أن مصر منذ الأزل وصفت بأنها هبة النيل، وأنها أرض الخير والبركة وسلة غذاء العالم في عصر المجاعة منذ عهد يوسف عليه وعلي نبينا السلام، وهذا الاحتفال هو أمر جيد للغاية، وتقديم الدعم له أمر مهم جدا، لأنها مسألة أمن قومي، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.

وأكد وكيل لجنة الزراعة أن الفلاح المصري يعيش أزهى عصوره في ظل الدعم اللامحدود التي تقدمه الدولة في شتى المجالات، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج من تقاو وأسمدة وإرشاد وتوعية، وغيرها من الأمور الفنية واللوجستية الأخرى، والتي تسهل له من عمليات الإنتاج، بل وأيضا بيع محصوله بسعر عادل، بالإضافة إلى توفير تأمين صحي له وخدمات وتيسيرات أخرى خلال الفترة الأخيرة.

الشكر للرئيس السيسى لجهوده المستمرة لدعم الفلاح فى شتى المجالات

وثمن وكيل لجنة الزراعة الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بقضايا الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، حيث جعل من الفلاح أيقونة للعمل والإنتاج، وقدم دعمًا غير محدود للفلاح، والذي كان آخره توزيع عقود ملكية لزراعة أرض سيناء. كما يهتم الرئيس السيسي بقطاع الزراعة والأمن الغذائي بصفة خاصة، وهو من أطلق المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان، وكذلك أحيا مشروع توشكي من الموت وعاد به إلى الساحة، وهو ما كان له مردود إيجابي للغاية. كما أنه أصدر توجيهاته للحكومة بأن يكون سعر المحاصيل الزراعية سعرًا عادلاً يحقق ربحًا للفلاح المصري، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في القمح وقصب السكر والمحاصيل الزيتية والبنجر والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.

حياة كريمة جاءت للفلاح المصرى

وأكمل: ناهيك عن العمل على توفير حياة كريمة للفلاح المصري بصفة خاصة وللأسر المصرية بصفة عامة، من خلال المبادرة الرائعة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وبناء الريف المصري، وهي مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الخدمات في الريف المصري على غرار المدينة، سواء كانت خدمات منظومة الصحة العامة أو منظومة التعليم أو منظومة الشباب والعمل الشبابي، من تطوير وتحديث مراكز الشباب حتى يكون حاضنًا للشباب، أو من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير شبكة من الإنترنت على أعلى مستوى وأعلى جودة. كل هذا وغيره أصبح في الريف المصري ويتعامل معه الفلاح المصري يوميًا.

ووجه وكيل لجنة الزراعة الشكر والتقدير والامتنان للرئيس السيسي على كل ما قدمه ويقدمه للفلاح المصري ولقطاع الزراعة والري والأمن الغذائي، كما قدم الشكر أيضًا للفلاح المصري، واصفًا إياه بأنه حجر الزاوية في ملف الأمن الغذائي المصري.