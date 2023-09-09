الزراعة: الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى أنصفت القرية المصرية وكرّمت الفلاح

وجه الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، رسالة تهنئة لفلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح الـ71، مثمنًا الدور المحوري الذي يقدمه الفلاح والمربي المصري في تنمية الثروة الحيوانية.

اهتمام القيادة السياسية بالثروة الحيوانية والداجنة

وأضاف الدكتور طارق سليمان خلال مداخلة عبر فضائية dmc، أن هناك اهتمامًا غير مسبوق بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه القيادة السياسية عام 2014م.

وأوضح أن الثروات الحيوانية والداجنة هما أحد محوري الزراعة، لافتًا إلى أن الزراعة لها محوران أساسيان؛ هما: الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن الفلاح المصري استطاع أن يواجه الظروف الراهنة والتي يواجهها العالم أجمع، سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، أو التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه في الوقت التي كانت تقلل فيه الدول من الإنتاجية وتواجه العديد من الانحرافات السعرية، كانت الدولة المصرية تزود من إنتاجها واستطاع الفلاح المصري أن يقدم ملحمة وطنية للعالم أجمع.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي أنصفت القرية المصرية وكرمت الفلاح.