الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استئناف جلسات محاكمة المتهم بقتل صهره فى كفرالشيخ

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل صهره، وذلك بعد تأجيل جلسة محاكمته الأولى التي بدأت أمس السبت لعدم حضور المحامي الأصيل للدفاع عن المتهم.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل ووقائع هذه القضية، التي تحمل رقم 921 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2023 كلي كفرالشيخ، إلى يوم 26 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، حيث قتل المتهم "ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب مطعم ويقيم بمسير، صهره المجني عليه "محمود فرج محمود حسن"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك سلاحًا أبيض- سكينا- وتوجه إليه بمحل سكنه، وعند مشاهدته إياه عاجله بعدة ضربات بالسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

أوراق القضية تكشف تفاصيل جريمة القتل

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم وجّه للمجني عليه ضربات استقرت بالكتف اليمنى، والصدر، وبيمين الوجه، وبالساعد الأيمن، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، كما اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم سلاحا أبيض- سكينا- دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني.

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لخلافات النسب.. بدء محاكمة صاحب مطعم أنهى حياة صهره في كفر الشيخ

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، قد أحال صاحب محل حانوت مطعم، يقيم بمدينة مسير، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتل صهره بسلاح أبيض "سكين" عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات النسب بينهما في شهر يناير الماضي.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم السبت 9 سبتمبر 2023 موعدًا لإجراء محاكمة المتهم "ع.ع.إ.ع"، 42 عامًا، صاحب حانوت مطعم، ويقيم بمدينة مسير، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ. 

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