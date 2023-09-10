بسبب التنمّر.. تفاصيل مقتل محاسب على يد جاره بالخصوص

واقعة مأساوية وقع فيها أب ضحية جبروت شخص وأبنائه ، قرروا التنمر على نجله الصغير دون رحمة مما أصابه بحاله نفسية سيئة، وعندما عاتبه المجنى عليه أكثر من مرة بسبب تصرفات أبنائه السيئة لم يأخذ منهم حقًا ولا باطلًا، وبالنهاية نشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن مقتله.

أقوال أسرة المجني عليه

أقرت أسرة المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بوجود خلافات ومشاجرات مستمرة بسبب تنمر أطفال المتهم على نجلهم، لأن لديه صعوبة فى الكلام، وتحدث معهم المجنى عليه وطلب منهم الكف عن أذية نجله، وعندما فاض به الكيل من تصرفاتهم قرر ترك المنطقة نهائيًا، وبالفعل كان فى نيته الانتقال إلى الشقة الجديدة فور الانتهاء من تجهيزاتها، ويوم الواقعة نشبت بينه وبين والمتهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى وأسفرت عن طعنه طعنة نافذه بسلاح المتهم.

أقوال المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال.

وأقر المتهم بأن المجنى عليه ادعى بأن أطفاله يتنمرون على نجله الصغير بسبب معاناته فى الكلام.

قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة بالخانكة اليوم الأحد بإحالة المتهم بقتل جاره بسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب تنمر أطفاله على نجل المجنى عليه لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

البداية

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين وأسفرت عن مقتل أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.