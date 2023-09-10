الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيؤدوروس يحتفل بعيد العذراء ويتمم طقوس نياحة الراقدين

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

 ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، للروم الأرثوذكس، الاحتفالات بمناسبة تذكار ميلاد السيدة العذراء مريم الدئمة البتولية، في كنيسة البشارة بالمقر البطريركي في الإسكندرية.

حضر القداس الإلهي الملحق العسكري في سفارة قبرص اكونستانتينوس هاتزيكوستي، ووفد شرفي من الحرس الوطني القبرصي، لأن العذراء مريم شفيعة القوات المسلحة القبرصية. كما حضر القداس الإلهي العديد من المؤمنين سكان مدينة الإسكندرية، وتلا نهاية قداس القداس الإلهي صلاة الخمس خبزات احتفالاً بالعيد.

طقوس صلاة نياحة الراقدين

بعد ذلك أقام البابا ثيودروس صلاة نياحة الراقدين المقدس على نفوس سلفه المبارك بابا وبطريرك الإسكندرية مثلث الرحمات البابا بطرس السابع، والوفد المرافق له الذين فقدوا أرواحهم خلال مأساة 11 سبتمبر 2004 بسقوط الطائرة المروحية التي كانوا يستقلونها وهم في طريقهم من أثينا إلى جبل آثوس في اليونان.

شارك في الصلاة كل من المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس وأمين عام المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيوس (يور سعيد) والمعتمد البطريركي على الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.

بعد ذلك استقبل البابا ثيودروس وفد الحرس الوطني القبرصي في قاعة العرش بالقصر البطريركي. وتبادل الهدايا التذكارية مع القادة.

كما ترأس المتروبوليت نقولا انطونيو مطران إرموبوليس (ايبارشية طنطا والغربية) للروم الارثوذكس، بصلاة غروب العيد بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس بمقر المطرانية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

وفي اليوم التالي صباح يوم العيد، تم الاحتفال بالقداس الإلهي للعيد في كنيسة القديس جيورجيوس، بحضور العديد من المؤمنين.

البابا ثيؤدوروس عيد العذراء في كنيسة الروم كنيسة الروم الارثوذكس تحتفل بذكرى ميلاد العذراء الأنبا نيقولا أنطونيو المطران نيقولا

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