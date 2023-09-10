الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صدمه قطار جنوب سوهاج

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل  مصرعه عقب اصطدام أحد القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مخصص لعبور المشاة بعد محطة سكة حديد برديس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برديس، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل عقب اصطدام أحد القطارات به بناحية محطة برديس جنوب المحافظة، ونقل الجثة إلى المستشفى.

وكشفت التحريات بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اصطدام القطار أسوان القاهرة بالطفل ومقيم دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بعد محطة سكة حديد برديس دائرة المركز، مما أدى إلى وفاته، وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

وبسؤال والد المتوفـي "عامل" ومقيم بذات الناحية أقر بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

في سياق منفصل، شهدت إحدى قرى مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة غرق شاب أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث فور إبلاغهم للتعامل مع الحادث.

طفل شريط السكة الحديد محطة سكة حديد برديس مشرحة مستشفى برديس اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وحدة مباحث مركز شرطة البلينا

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