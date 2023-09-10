الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟ الإحصاء يجيب

سلع
سلع

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور أسعار مختلف أنواع السلع على أساس سنوي خلال الفترة بين (شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022)، وذلك على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

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ارتفاع الحبوب والخبز

 1- وبحسب بيانات جهاز الإحصاء سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (71.9%)، وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (48.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (85.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (69.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (98.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (39.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (77.8%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (57.6%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (57.6%).

44% زيادة في أسعار الأقمشة والملابس

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.6%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (44.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (22.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (39.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (7.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (32.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (42.0%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (36.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (54.9%). 
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (22.8%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (20.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (31.0%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (15.2%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (39.5%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.5%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.6%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%).

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9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (27.9%)، بسبب ارتفاع أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%).
10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (7.7%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (49.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.7%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.4%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (29.8%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.9%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (48.7%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسعار معدل التضخم التضخم السنوي قسم الطعام

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