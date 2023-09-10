كرمه عبدالناصر والسادات.. جوائز أيقونة الموسيقى العربية رياض السنباطي

يصادف اليوم في 10 سبتمبر ذكرى رحيل الملحن والموسيقار رياض السنباطي، الذي رحل عن عالمنا في عام 1981 بعمر يناهز الـ 74 عاماً، تاركاً لنا تاريخ هائل من الأعمال الفنية التي خطفت قلوب الجماهير، واستطاعت أن تحفر في ذاكرة الزمن.

مسيرته الفنية المتميزة

بدأت مسيرة رياض السنباطي في عالم الموسيقى والتأليف الغنائي بمزيج فريد من الإبداع والفن، حيث بلغت أعماله حوالي 539 عملاً فنيًا. وكان له الفضل في تلحين العديد من القصائد العربية، حيث لحن لحوالي 120 شاعرًا.

الأصوات التي أحيت ألحانه

عمل السنباطي مع العديد من نجوم الغناء في العالم العربي والذين غنوا لألحانه، منهم كوكب الشرق أم كلثوم والمطربة أسمهان والفنانة فايزة أحمد والفنانة الجزائرية وردة وغيرهم الكثير.

وتزامناً مع ذكرى رحيل الملحن والموسيقار رياض السنباطي، يرصد لكم “ الدستور ” في السطور التالية أبرز ما حصل عليه رياض السنباطي من جوائز على مجهوداته الفنية التي استمتع بها الجماهير خلال مسيرته الفنية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي

الجوائز التي أكدت عبقريته

لقد حصل رياض السنباطي على العديد من الجوائز التي تثمن مساهماته الفنية الرائعة:

وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1964.

وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات.

جائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس في 1964.

جائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد السينما في 1977.

جائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى.

الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون في 1977.

جائزة اليونسكو من جناحها العربي في 1977.

مساهماته الموسيقية الأخرى

كان السنباطي عضوًا في عدة منظمات وجمعيات فنية، منها: