رياض السنباطي.. شاعر الموسيقي العربية

تقدم الطالب النازح من الاقاليم الي الدراسة في معهد الموسيقي العربية فاختبرته لجنة من جهابزة الموسيقي وقد اصيبوا بالزهول من براعة الفتي فتقرر تعيينه استاذ لالة العود والاداء!

من هو رياض السنباطي؟

رياض السنباطي 30 نوفمبر 1906-10 سبتمبر 1981، ابن المقرئ محمد السنباطي فتعود الغناء مع والده في الافراح والموالد والمناسبات الدينية في القري المجاورة لفارسكور بدمياط وضبطه الولد هاربا من المدرسة يعزف علي العود ويغني الصهبجية لسيد درويش وطرب لصوت ابنه فقرر اصطحابه معه في الحفلات الغنائية.

وفي 1928 انتقلا الي القاهرة وعمل رياض ثلاث سنوات بالمعهد بعد قرار لجنة الاساتذة بتعيينه مدرس وليس طالب، كان مصمم علي خوض عالم التلحين وكان ذلك في بداية ثلاثينات القرن المنصرم، وكانت البداية مع شركة اوديون للاسطوانات التي قدمته كملحن لعدد من نجوم الغناء مثل رجاء عبده وعبد الغني السيد حيث بدأ ت علاقته بام كلثوم فيما بعد عندما حصل علي رقم هاتفها من الاذاعة واتصل بها يذكرها بلقائهما فيقول لاحد اللقاءات الاذاعية عن هذه المقابلة: (بعد سبعة عشر عاما من لقائنا الأول في قرية «درينش إحدى قرى الدقهلية، التقيت بالفتاة أم كلثوم مرة أخرى، بعد أن كان صيتها قد ملأ الآفاق في القاهرة. وقتها كنت أحسد الذين يلحنون لها وكانت تتحرك في أعماقي ملكة التلحين، تعبيرا عن عواطف جياشة يعيشها الشاب في مثل سني).

تعاون السنباطي وأم كلثوم

ضل السنباطي يمد ام كلثوم باروع الالحان غلي مدى تاريخهما الفني حتي تخطت عدد 200 لحن ويرجح اكثر من ذلك، منذ اللحن الاول (علي بلد المحبوب) وحتي النهاية

علاقة السنباطي بالفن لم تنحصر في الموسيقى والتلحين فقط، فقد قدم في عام 1952 فيلم حبيب قلبي شاركته بطولته الفنانة هدى سلطان وكان من إخراج المخرج حلمي رفلة، وعلى الرغم من نجاح الفيلم إلا أن السنباطي الذي قدم فيه مجموعة من الاغنيات التي أعجبت الجمهور، لم يفكر في تكرار التجربة، من دون إفصاح عن الأسباب إلا انه قال : «لم أجد نفسي في التمثيل فاللحن هو عالمي.

حصل السنباطي علي عدة تكريمات علي مر تاريخه الحافل مثل وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 1964 ووسام الاستحقاق من الدرجة الاولي من الرئيس محمد انور السادات وجائزة المجلس الدولي للموسيقي في باريس 1964 ،

تزوج رياض السنباطي في بدايته الفنية وحضر زفافه كوكب الشرق أم كلثوم، وتزوج من امرأة من خارج الوسط الفني، وكانت حياته الخاصة بسيطة بدرجة كبيرة، وكانت قريبة من العزلة والانطوائية إلا الذين يتعامل معهم من الفنانين، وكان معروف رياض السنباطي بأنه يقضي الكثير من وقته بمفرده يسجل ألحان وينتظر الإلهام، وقد روت زوجته في احد اللقاءات أنه في أغلب الأوقات يكون السنباطي جالساً مع عائلته على المائدة لتناول الطعام وفجأة يترك الأكل ويفكر، ثم يذهب إلى غرفته الخاصة وبها يصب اللحن الذي ألفه والذي كان يظل يفكر فيه لشهور، وكانت زوجته تبرر فعله أمام الضيوف وتوضح لهم أن هذه عادته واعتادوا عليها جميعا