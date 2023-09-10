الإدارة العسكرية: روسيا تشن هجومًا بطائرات مسيرة فوق كييف

أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة فوق منطقة كييف.

ولفتت الإدارة العسكرية عبر تطبيق تيلجرام إلى أن قوات الدفاع الجوي تتعامل مع الأهداف المعادية.

وبحسب شهود عيان، فإنهم سمعوا أصوات خمسة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف.

تهدد هجمات المسيرات الروسية الليلية على موانئ نهر الدانوب في أوكرانيا بخنق أحد شرايين الحياة الاقتصادية الحيوية في كييف.

وكثفت روسيا في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية التي بدأت قبل أكثر من شهر على مواقع أوكرانية.

وفي كل صباح تقريبا ترد تقارير عن انفجارات جديدة في منشآت تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ في مينائي ريني وإسماعيل الداخليين وما حولهما.

وتعد أوكرانيا موردا عالميا رئيسيا للحبوب، لكن الحرب عطلت الإمدادات بشدة.

وأعلن حاكم منطقة أوديسا، التي تضم موانئ نهر الدانوب أوليغ كبير، تدمير 14 مسيرة روسية من طراز "شاهد" في سماء المنطقة.

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إقالة وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، من منصبه.

وكان ريزنيكوف قد تولى قيادة الوزارة قبل بدء الغزو الروسي الواسع النطاق في فبراير/ شباط 2021.

لكن الرئيس زيلينسكي قال في خطابه المسائي إن الوقت قد حان لاستخدام "أساليب جديدة" في وزارة الدفاع.

ورشح زيلينسكي، رستم أوميروف، الذي يدير حاليا صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، خلفا لريزنيكوف.

وأكد ريزنيكوف في منشور على موقع X (أكس)، تويتر سابقا، أنه قدم خطاب استقالته إلى برلمان البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه الذي ألقاه من العاصمة كييف: "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

وأفادت تقارير بثتها وسائل إعلام أوكرانية بأن ريزنيكوف سيصبح سفير كييف الجديد في لندن، لأنه طور علاقات جيدة مع كبار السياسيين.

وأصبح ريزنيكوف، البالغ من العمر 57 عاما، شخصية معروفة بعد بداية الحرب في أوكرانيا. وحظي باعتراف دولي، وهو يحضر بانتظام الاجتماعات التي تتم مع حلفاء أوكرانيا الغربيين واضطلع بدور رئيسي في الضغط من أجل الحصول على معدات عسكرية إضافية.

لكن إقالته كانت متوقعة منذ بعض الوقت.

و قال ريزنيكوف للصحفيين إنه يستكشف مواقع أخرى مع الرئيس الأوكراني.