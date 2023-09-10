الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى وزيرى يكشف تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن جميع الزائرين الأجانب من خلال شركات السياحة القادمين بـ"أتوبيسات" خاصة سيتم ركنها في باركينج خاص.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السياح سيبدأوا رحلاتهم وفقًا للبرنامج الموضوع لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام أتوبيسات صديقة للبيئة خلال زيارة السياح منطقة الأهرامات، كما أن الجداران سيعرض عليها تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات. 

 

وتابع، أن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة شامل، سيقدم كافة الخدمات للسائحين، وتوفير دورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين.

 

لن يتم الاستغناء عن الخيالة وسيتواجدون في منطقة التريض 

وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن الخيالة وسيتواجدون في منطقة التريض بالأهرامات، مشيرًا إلى أن الممشى السياحي عبارة عن “كوبري”، بين الأهرامات والمتحف الكبير، كما سيتم تحديث مشروع الصوت والضوء لكي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، كما أن تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير سيكون نقلة حضارية عالمية في السياحة.

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