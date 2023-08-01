"أتوبيسات صديقة للبيئة".. مصطفى وزيرى يكشف موعد افتتاح منطقة الأهرامات بعد تطويرها

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل تطوير منطقة الأهرامات، قائلًا إن الدخول لمنطقة الأهرامات سيكون من خلال بوابة الفيوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأتوبيسات السياحية تقوم بالركن على بعد كيلو مترات من منطقة الهرم وكانت عوادم السيارات سيئة، وكان لا بد من تغيير مسار هذه الحافلات السياحية.

وتابع، أنه تم عمل تطوير لمنطقة هضبة الأهرامات، لعمل بناءات تليق بالزائرين وعمل شبابيك تذاكر وفيلم يحكي قصة عن الأهرام، فضلًا عن أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، يتوقف من خلال هذا الأتوبيس عند محطة خاصة بخوفو وخفرع ومنقرع، في جولة مميزة للزائر.

منطقة تريض لمن يرغب في ركوب الخيل

وأشار إلى أنه توجد منطقة تريض لمن يرغب في ركوب الخيل وكذلك الكارتة، وتكون بالأرقام وبشكل منظم جدًا، مؤكدًا أن المشروع سيتم افتتاحه خلال شهر أو شهرين وتم رصف الطرق على أعلى نظام، وهناك ما يسمى بالممشى السياحي الذي يتم عمله ويربط بين المتحف الكبير ومنطقة الهرم وطوله ١.٥ كيلومتر.