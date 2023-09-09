فرج عبدالله: قمة العشرين الحالية هي الأهم خلال الـ 10 سنوات الماضية

أوضح الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين G20، قائلاً: "إن قمة العشرين هذا العام تعد هي الأهم خلال الـ 10 سنوات الماضية".

أهمية قمة العشرين

وأضاف الدكتور فرج عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية extra news، أن أهمية قمة العشرين تتأتى أهميتها من خلال عدة أسباب، نظرًا لما يتعرض له الاقتصاد العالمي من تحديات بالغة الخطورة، وحالة الاستقطاب العالمي الشديد التي لم نراها منذ خمسين سنة أو أكثر، لافتاً إلى أن هناك تكتلات أخرى تحاول أن تكون بديلة، أو على الأقل توفر إطار ملائم للتعاون الدولي، خارج المؤسسات الدولية المعمول بها التقليدية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات التي من الممكن أن نشهد نظائر لها في المستقبل المتوسط على الأقل.

وأوضح أن اجتماع اليوم للجانب المصري والأوروبي يعد مدخل أساسي لاستعادة المؤسسات الدولية، ودورها في التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث شهدنا تراجع واضح لدور المؤسسات الدولية التمويلية في الدول النامية، خاصة مع تحديات التمويل من جهة وتحديات آثار تغيرات المناخ على الغذاء، وتحديات الصدمات في المستوى العام للأسعار أو التضخم العالمي على سلاسل الإمداد، ومن ثم الغذاء والطاقة، وبالتالي فإن العالم في حالة من الصدمات المتتالية التي تشير إلى أهمية ردع الصدع الموجود في المؤسسات الدولية القائمة والتي ترعاها الدول الأوروبية وأمريكا.