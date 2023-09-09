"ليكيب" الفرنسية: يوليان دراكسلر يقترب من الانضمام لصفوف الأهلي القطري

أفادت تقارير صحفية، باقتراب رحيل الألماني يوليان دراكسلر، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صفوف فريقه.



يوليان دراكسلر يقترب من الانضمام لصفوف الأهلي القطري

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن دراكسلر توصل لاتفاق مع نادي الأهلي القطري للانتقال لصفوف الفريق، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الصفقة.

واقترب الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقال لصفوف نادي العربي القطري، وأشارت الصحيفة إلى أن المتبقي في الصفقة هو خضوع اللاعب للفحص الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري القطري يوم 18 سبتمبر الجاري.

وانضم دراكسلر لصفوف نادي باريس سان جيرمان قادمًَا من فريق فولفسبورج الألماني خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 2017.

وارتبط اسم دراكسلر بالانضمام لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنقضية.

مسيرة يوليان دراكسلر مع الأندية

وبدأ يوليان دراكسلر مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي رينتفورت، وانتقل منها لنادي بوير في صيف عام 2000 وانتقل منه لشباب نادي شالكة في صيف 2001 وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2011 وقضى 4 سنوات مع النادي ثم انتقل لفريق فولفسبورج في صيف 2015 ولعب موسمًا ونصف قبل الانتقال لباريس سان جيرمان في شتاء 2017.



ورحل دراكسلر عن باريس سان جيرمان معارًا لنادي بنفيكا في صيف 2022 وعاد للنادي عقب نهاية الموسم المنقضي.

ماذا قدم يوليان دراكسلر خلال مسيرته مع الأندية المختلفة؟

ولعب يوليان دراكسلر 198 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق، وسجل 26 هدفًا وصنع 41 لزملائه.



كما لعب 168 مباراة لفريق شالكة وسجل 29 هدفًا وصنع مثلهم لزملائه، ولعب 45 مباراة لفريق فولفسبورج وسجل 8 أهداف وصنع 10.



وفي مجمل مسيرته، شارك يوليان دراكسلر في 487 مباراة وسجل 90 هدفًا وصنع 89 لزملائه.



ومثل يوليان دراكسلر المنتخب الألماني في عدد من المراحل العمرية للشباب، ولعب 58 مباراة للمنتخب الألماني الأول، وسجل 7 أهداف وصنع مثلهم، وكان ضمن قائمة المنتخب الألماني التي حققت بطولة كأس العالم 2014.