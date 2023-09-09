السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بالمغرب يكشف حال الجالية المصرية بعد وقوع الزلزال المُدمر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال ياسر عثمان، سفير القاهرة بالمغرب، إن مصر تقدمت بالعزاء للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر، وكانت من أوائل الدول التي أعربت عن تضامنها واستعدادها لتقديم المساعدات للشعب المغربي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إنشاء خلية أزمة وهي معنية بالتواصل مع المؤسسات المغربية، والجالية المصرية الموجودة بكل المدن وإلى الآن لم يصل أي بلاغ عن ضحايا أو مصابين من الجالية المصرية، وتوجد متابعة على مدار الساعة، مؤكدًا أن الشكل النهائي لن يكون واضحًا قبل عدة أيام في ظل حجم الكارثة الكبيرة.

 الزلزال وصل للعاصمة المغربية بشكل قوي

وأكد أن الزلزال وصل للعاصمة المغربية بشكل قوي في الحادية عشرة مساء وجميع سكان العاصمة خرجوا للحدائق العامة، وابتعدوا عن العمارات والمباني العالية، ولكن لم تتضرر المباني في العاصمة. 

وتابع، أن المغرب ذات إمكانيات كبيرة وطواقم العمل المغربية والجيش المغربي الجميع يتحرك بكافة المناطق التي وقع فيها الزلزال، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع السلطات المغربية لمعرفة ما تحتاجه وما تستطيع مصر تقديمه.

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