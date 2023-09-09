السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يعزى ملك المغرب فى ضحايا الزلزال المدمر

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى التعازي للملك محمد السادس، ملك المغرب والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال المدمر والذي وصل عدد ضحاياه أكثر من ألف مصاب.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اليوم يوجد أسر مازالت تحت الأنقاض وقرى كاملة تم تدميرها.

وتابع: "نعزي الشعب المغربي في ضحايا الزلزال مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

أعداد ضحايا الزلزال

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر وضرب عدد من القرى والأقاليم وتسبب في وقوع الكثير من المنازل.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 1037 شخصًا، و607 مصابين.

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