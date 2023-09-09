السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"من الفون للسوشيال ميديا".. تأثير الحياة الحديثة على الصحة العقلية للمصريين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد حياة البشر في العصر الحديث تطورًا مستمرًا، حيث أصبحت التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الاجتماعي المتنوعة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي مصر تشهد الحياة الحديثة وتحدياتها الخاصة تأثيرًا كبيرًا على صحة الأفراد، وتحديدًا على الصحة العقلية.

يعيش الكثير من الأفراد، ضغطًا نفسيًا متزايدًا بسبب الحياة السريعة والتحديات المعاصرة، فقد أدى ارتفاع معدلات العمل، والإنتقال السريع بين المهام والمسئوليات، والتوتر اليومي، إلى زيادة الضغوط والقلق لدى الأفراد، فهذا الضغط النفسي المستمر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عقلية مثل القلق المستمر، والاكتئاب، والتوتر العصبي، وفقًا لما أكدته الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية.

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إلى جانب ذلك، أكدت عبد السلام لـ"الدستور"، أنه لا يمكن تجاهل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت على صحة العقل، حيث توفر هذه الوسائل سهولة الوصول إلى المعلومات والتواصل الاجتماعي، ولكنها في الوقت نفسه تعرض المستخدمين للعديد من التحديات النفسية.

تعتبر مشكلة الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة وانعدام الثقة بالنفس نتيجة الاستخدام المفرط، هي أمثلة على تأثير الحياة الحديثة على الصحة العقلية للمصريين.

نوهت "عبد السلام" أنه بصفة عامة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن التوازن المثالي بين الحياة الحديثة والرعاية الجيدة للصحة العقلية أمر بالغ الأهمية، حيث يجب على الأفراد أن يتعلموا كيفية إدارة ضغوط الحياة السريعة، واتخاذ الوقت اللازم للراحة والاسترخاء.

كما ينبغي على المجتمع تعزيز الوعي بصحة العقل وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية، بالإضافة إلي إدراك أن الحياة الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي هي أدوات قوية، ويتوجب علينا استخدامها بحكمة وتوازن، وذلك من خلال تركيزنا على رفع الوعي وتوفير الدعم اللازم، حيث يمكننا تقليل تأثيرات الحياة الحديثة على الصحة العقلية للمصريين والارتقاء بالمجتمع إلى مستوى أفضل.

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طبيب يوضح أشهر الأمراض النفسية التي تؤثر على المصريين

في هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد بدوي، استشاري الصحة النفسية، أن هناك عدة أمراض نفسية شائعة تؤثر على المصريين بشكل خاص، حيث أنه من المهم أن نتذكر أن الأمراض النفسية لا تميز بين الجنسين أو الطبقات الاجتماعية، فهي تصيب الجميع على حد سواء، وفيما يلي بعض الأمراض النفسية الشائعة:

الاكتئاب: يعاني العديد من المصريين من الاكتئاب، وهو اضطراب مزاجي يتسم بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام والاستمتاع بالأشياء السابقة، حيث يمكن أن يتسبب الاكتئاب في تغييرات كبيرة في النوم والشهية والطاقة، وقد يؤثر على الأداء اليومي والعلاقات الشخصية.

القلق: يعاني الكثيرون من القلق المستمر والقلق المفرط، وهو حالة تتسم بالقلق والتوتر المستمر، حيث يمكن أن يكون القلق مصحوبًا بأعراض جسدية مثل زيادة معدل ضربات القلب، وتعرق اليدين، والاضطرابات الهضمية.

اضطراب الهلع: يشعر العديد بنوبات الهلع المفاجئة والمرعبة، ويعانون من الخوف المستمر من تكرار هذه النوبات، فقد يصاحب الهلع أعراضًا جسدية مثل ضيق التنفس، والدوار، والتعرق الشديد.

اضطراب الشخصية الحدودية: هذا الاضطراب يعرف أيضًا بـ "اضطراب الشخصية الوعائية"، وهو حالة نفسية تتسم بعدم الاستقرار العاطفي والسلوكي، حيث يمكن أن يتسبب في العلاقات المتقطعة، والانتقالات الشديدة في المزاج، والخوف الشديد من الوحدة والتخلي.

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