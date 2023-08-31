أستاذ صحة نفسية تكشف الطريقة الصحيحة في التعامل مع المراهق

قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن كل مرحلة في حياة الشخص لابد أن يمر بها بطريقة صحيحة.

وأضافت «الجندي»، أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن مرحلة المراهقة لها سمات لابد أن تظهر على الولد والبنت في سن المراهقة، لافتة إلى أن معنى أن يمر الشخص بالمرحلة بشكل صحيح هو أن يعبرها بعيوبها ومميزاتها.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود شخص في سن المراهقة في أي بيت ولم تظهر عليه سمات المراهقة لابد أن يقلق الأهل ولا يطمئنوا، لافتة إلى أنه من سمات مرحلة المراهقة التمرد وحب الاستقلالية والاندفاع والتأثر بالأصدقاء أكثر من الأهل.