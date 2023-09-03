"العلاج بالواقع الافتراضي".. كيف ساعد في التعامل مع الأمراض النفسية؟

في عالم تطورت فيه التكنولوجيا بشكل سريع، ظهرت تقنيات جديدة ساهمت في تطوير مجالات عدة بما في ذلك المجال الطبي، حيث يمثل العلاج بالواقع الافتراضي واحدة من أحدث وأكثر التقنيات إثارة للاهتمام في مجال العلاج النفسي.

وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "xr.health"، تتيح نظارات الواقع الافتراضي (VR) للأشخاص الدخول إلى عوالم افتراضية تحاكي الواقع وتوفر لهم فرصة فريدة لمواجهة الأمور التي يعانون منها والتعامل معها بطريقة آمنة ومساعدة في علاج الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب واضطرابات الصدمة النفسية.

تفاصيل العلاج بالواقع الافتراضي:

تستخدم نظارات الـ VR في العلاج النفسي عن طريق إنشاء بيئات افتراضية تفاعلية محاكية لمواقف ومشاكل تعاني منها الأفراد المصابون بالأمراض النفسية.

يتمكن المريض من التفاعل مع هذه البيئات عبر استخدام أدوات تحكم خاصة، وهذا يسمح له بتجربة الموقف المزعج أو المخيف بطريقة آمنة وتدريجية، سواء كان ذلك مواجهة أماكن أو أشخاص يثيران القلق أو إعادة تجربة حادثة صدمة ما، فإن استخدام نظارات الـ VRفي العلاج يساعد المرضى على التعامل مع تلك المشاعر والتغلب عليها.

فوائد العلاج بالواقع الافتراضي للأمراض النفسية:

التجربة الآمنة: يعاني العديد من المرضى النفسيين من مخاوف وقلق شديد يمنعهم من المواجهة المباشرة لتلك المشاكل، استخدام نظارات الـ VR يتيح لهم التجربة بطريقة آمنة ومكثفة، مما يساعد على تخفيف القلق والتوتر وزيادة الثقة في التعامل مع مواقف الحياة الصعبة.

العلاج المنزلي: يمكن استخدام نظارات الـ VR في العلاج النفسي داخل المنزل، مما يعني أن المرضى يمكنهم متابعة الجلسات العلاجية في أي وقت يناسبهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان محدد، وهذا يساهم في توفير الوقت والجهد ويسهم في انتظام العلاج وتحسين النتائج.

فحص مستوى التقدم: من خلال استخدام نظارات الـ VR، يمكن للمختصين تتبع تقدم المرضى تجاه التغلب على المشاكل النفسية التي يعانون منها، حيث يمكنهم مراقبة ردود الفعل وتسجيل تفاصيل الاستجابة للتدخلات العلاجية، وبالتالي تحسين خطة العلاج الشخصية لكل مريض.

ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking" عام 2018، أشار الباحثون إلى فعالية استخدام نظارات الـ VR في علاج اضطرابات التوتر النفسي والقلق، حيث توصلت الدراسة إلى أن استخدام هذه التقنية ساهم في تحسين حالة المرضى وتقليل مستوى التوتر والقلق بشكل كبير.

يعد العلاج بالواقع الافتراضي خطوة هامة في مجال العلاج النفسي، حيث يوفر فرصة فريدة للمرضى لمواجهة المشاكل النفسية بطريقة آمنة وفعالة، فبفضل التقنيات المتقدمة، نظارات الـ VR تساهم في تحسين حالة الأفراد الذين يعانون من القلق والاكتئاب واضطرابات الصدمة النفسية، وتساعدهم في استعادة حياتهم المعنوية والنفسية.