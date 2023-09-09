الإصابة تعبد مايجنان وثيو هيرنانديز عن مران منتخب فرنسا

أفادت تقارير صحفية بغياب الثنائي مايك مايجنان، وثيو هيرنانديز، عن مران منتخب فرنسا بفترة التوقف الدولي الجارية.

ويخوض المنتخب الفرنسي فترة التوقف الدولي، وخاض مباراة أمام منتخب أيرلندا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 وفاز بهدفين دون رد، وتنتظره مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا يوم 12 سبتمبر الجاري.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن هيرنانديز ومايجنان غابا عن المشاركة في مران منتخب فرنسا اليوم.

وأشارت الشبكة إلى أن ثيو هيرنانديز تعرض للإصابة في الكاحل وخرج من المران رغم أنه لا يعاني من إصابة خطيرة.

وأكد مونت كارلو أن مايجنان خضع للاستشفاء مع إخصائي العلاج الطبيعي بعد تكرر إصاباته العضلية في الأشهر الماضية.

وبات المنتخب الفرنسي على أعتاب التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، عقب الفوز على منتخب أيرلندا في مباراة الجولة الخامسة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا برصيد 15 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة والفوز في 5 مباريات متتالية.

ويتبقى للمنتخب الفرنسي 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، أمام منتخب هولندا يوم 13 أكتوبر المقبل، وأمام جبل طارق يوم 18 نوفمبر واليونان يوم 21 من الشهر نفسه.