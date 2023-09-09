السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد حجازى: كلمة الرئيس السيسى بقمة العشرين تعبر عن هموم العالم الثالث

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على انضمام الاتحاد الإفريقي لعضوية مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إننا اليوم أمام الاقتصاديات الأسرع والأكبر تأثيرًا على المستوى العالمي، والذي يضم ثلثي سكان العالم.

وأضاف أن هذه الآلية عند انضمام دول إفريقيا لمجموعة العشرين تتحول العشرين من اقتصاديات أكثر مرونة وقوة إلى رؤى العالم الثالث وقضاياه وتحدياته الاقتصادية وسياساته الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي ونقله لرؤية مصر وإفريقيا العالم النامي وانضمام إفريقيا لعضوية العشرين، سيسمح بالتعبير عن رؤي العالم الثالث وإفريقيا، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين تعبر عن هموم العالم الثالث.

مجموعة العشرين الحياة اليوم م محمد حجازي لبنى عسل الحياة

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