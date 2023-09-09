السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هرب من حرارة الجو إلى الموت.. البحث عن غريق فى نهر النيل بأطفيح

غريق
غريق

شهدت إحدى قرى  مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، غرق شاب أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو اليوم، وقد انتقل رجال الأمن لمكان الحادث فور إبلاغهم للتعامل مع الحادث.

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انتشال جثمان غريق شاطئ أبويوسف غرب الإسكندرية

وقام رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية بالجيزة.

وكان قد غرق في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي يفيد غرق شاب أثناء استحمامه في نهر النيل في إحدى قرى أطفيح.

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انتشال جثة غريق بنهر النيل فى الوراق

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينات والفحص اللازم، حيث تبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، ومن خلال تكثيف التحريات والفحص توصلت أجهزة الأمن لكشف هوية الشاب الغريق.

 

وقام رجال المباحث بالاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وقام رجال الإنقاذ النهري بالنزول إلى موقع الحادث في نهر النيل لانتشال جثته.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق. 

مركز أطفيح رجال الامن قوات الانقاذ النهري الحماية المدنية بالجيزة شهود العيان هوية الشاب الغريق

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