"سرقوا 24 ألف علبة".. حبس 4 متهمين بالإتجار في السجائر بالسوق السوداء

قررت نيابة الجمالية، حبس 4 متهمين بتهمة الإتجار في السجائر بالسوق السوداء، وحجبها عن الأسواق ومنع تداولها.

وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة في القضية، حيث تبين أن 2 من المتهمين يعملان مندوبا مبيعات بإحدى شركات السجائر الكبرى، حيث تم ضبط المتهمين بتهمة سرقة وبيع 24 ألفا و580 علبة سجائر خارج منافذ البيع الرسمية.

كانت البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على متهمين آخرين متورطين في عملية شراء الكمية بالسوق السوداء، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق.

ضبط 50 ألف علبة سجائر بالقاهرة

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة سائق سيارة نقل في محافظة القاهرة، حيث نجحت في ضبط متهم مقيم بمحافظة المنيا، في أثناء قيادته سيارة نقل بالتجمع الأول، وبحوزته 100 كرتونة بداخلها 50 ألف علبة سجائر جميعها دون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من تاجر مقيم بمحافظة الشرقية، لتوصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا، نظير تحصله على مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 24 تاجر سجائر لبيعهم بتسعيرة أعلى من التسعيرة المقررة

وكانت نجحت مديرية التموين بالغربية في ضبط 24 تاجرًا للسجائر بمراكز مختلفة بالمحافظة، يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية حيث تم رصد زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

وقاد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية، بهدف ضبط المخالفات في محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في المحافظة. وتم خلال الحملة تحديد هؤلاء التجار وتوثيق مخالفتهم بتجاوزهم التسعيرة الرسمية المحددة للسجائر.