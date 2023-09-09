رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر ينعى ضحايا زلزال المغرب

نعي دكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، ضحايا زلزال المغرب الذي وقع صباح اليوم.

وقال رئيس الأساقفة: أتقدم بالعزاء لسعادة السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة.

ودعا رئيس الأسقفية الله أن يلهم ذوى الضحايا الصبر والسلوان، كما نُصلي أن يمنح الله المغرب وشعبها الصبر والسكينة، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

الخارجية المصرية تتابع أوضاع المصريين بالمغرب

في سياق متصل، ذكر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنه في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أمس الجمعة 8 سبتمبر الجاري، قامت السفارة المصرية في الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم، كما تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقًا للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.