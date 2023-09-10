الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

موقف حفر 11 بئرًا استكشافية.. البطل يترأس الجمعية العمومية لـ«جابكو» الثلاثاء

المهندس الجيولوجى
المهندس الجيولوجى علاء البطل

يترأس المهندس الجيولوجي علاء البطل، رئيس الهيئة العامة للبترول، الثلاثاء القادم، الجمعية العمومية لشركة بترول خليج السويس "جابكو" لمناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2022_ 2023 ، بحضور نائب رئيس الهيئة للإنتاج.

 

علاء البطل يترأس الجمعية العمومية لـ «جابكو» 

ومن المقرر ان يستعرض صلاح عبدالكريم، رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، نتائج أعمال الشركة، للعام المالي 2022_  2023، وموقف مشروع البحث السيزمى على مساحة 345 كيلومترًا مربعًا باستثمارات 49 مليون دولار، لمعالجة ودراسة البيانات الجيولوجية، ما سيسهم بشكل كبير فى تحديد فرص استكشافية مستقبلية لحفر آبار جديدة.

 

كما يكشف رئيس الشركة موقف تنفيذ مشروع تنمية حقل شمال صفا باستثمارات 100 مليون دولار، بالإضافة  للاستعداد لتدشين منصة بحرية لتنمية الحقل ومد الخطوط لزيادة الإنتاج من 10 آلاف برميل يومياً إلى 15 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تركيب خطوط أنابيب بمنصة الإنتاج الرئيسية بحقل أكتوبر.

بالإضافة لأهم ملامح خطتها الاستثمارية خلال العام المالى 2023 /2024 والتي تقدر استثماراتها بنحو 588 مليون دولار، لحفر 11 بئرا استكشافية وتنموية للعام المالي 2024/2023، وتنفيذ مشروعات تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام لتصل إلى 70 ألف برميل خام يوميا عن طريق حفر الآبار التنموية والاستكشافية والإسراع في إكمال المشروعات المتعلقة بالإنتاج مع الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة.

 

بالإضافة لموقف الانتهاء من محطة الإنتاج الجديدة الخاصة بحقل شمال صفا تمهيدا لبدء الإنتاج المخطط من حقل شمال صفا بمعدل إنتاج يومي قدره 8500 برميل واحتياطي 170 مليون برميل زيت خام. 

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وفي سياق منفصل قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر وضعت العديد من الخطط من أجل بقاء إنتاجها من النفط والغاز عند مستوى مقبول، مشيرًا إلى أن مصر تعمل الآن على تطوير اكتشافات جديدة لآبار الغاز مع شركائها الدوليين، ولكنها سوف تحتاج لما يقرب من 1.5 مليار دولار.

المهندس الجيولوجي علاء البطل الجيولوجي علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول جابكو صلاح عبد الكريم شركة بترول خليج السويس جابكو

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