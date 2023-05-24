"طاقة النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للبترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، على موازنة الهيئة العامة للبترول خلال اجتماعها اليوم.

وقال أشرف عبدالله أحمد، مساعد الوزير للشؤون المالية، وممثل الهيئة العامة للبترول، إنّ بند الخامات والخدمات المشتراة تمثل 85% من قيمة مصاريف الهيئة في موازنة 2023، وزادت في الموازنة الجديدة، ولدينا دعما من وزارة المالية.

وأوضح مساعد الوزير، أنّ المصروفات زادت في الموازنة الجديدة بسبب زيادة الدولار، لافتا إلى أنّ الإيرادات ستتحسن الفترة المقبلة.

وتساءل وكيل اللجنة، محمد الجبلاوي، عن سبب استعانة الوزارة بالمقاولين من الباطن، ما يهدر فرص العمالة المدربة، وهل هذا ضمن الـ ٦٦ مليار جنيه.

ورد ممثل البترول للشؤون الإدارية أن فى عقود عاملين دائمين، وفى عقود أخرى للتعاقد على المشروعات، وتم تعيين كافة العاملين فيما بعد وهذا مثل ثقل على الموازنة للوزارة، وحاليا بنستبعد أى مقاول يتعامل بعدم نزاهة مع العمال .

وقال ممثل الهيئة أن بند ال ٦٦ مليار دولار، يمثل مصروفات الهيئة على قطاع البترول للشركات العاملة

وقال إن مديونية وزارة الكهرباء بلغت ١٤٣ مليار دولار وهذا امر صعب ، وأن حصة الشريك الأجنبي يتم شرائها من الشريك بـ ٦ دولار فى حين يتم بيعها لوزارة الكهرباء بـ ٣ دولار ولا أستطيع تحصيلها، وقال إن الحل أن يتم زيادة سعر استهلاك الكهرباء ، وتوجد خسائر كبيرة لشركة الكهرباء .

وأضاف أن إحدى الحلول هو استخدام الطاقة المتجددة وتسريع خطة للدولة خول التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، بجانب محاولة تقليل نسبة فقد الطاقة سواء فى شبكة التوزيع، بجانب سرقة التيار الكهرباء وهى نسبة كبيرة حيث أن النسبة العالمية من ٥ إلى ١٥%،، ونحتاج إلى تشديد الرقابة والعقوبة فى حالات سرقة الكهرباء.

وأضاف ممثل هيئة البترول ان الوزارة لديها ٧٦٨ مليار قروض منها أكثر من ٥٠٠ مليار فرق العملة، ولدينا مشكلة كبيرة فى توفير العملة ، ولم نضع الفوائد الكاملة فى الموازنة حتى نسجل ثورة ايحابية، ومنذ عامين لم نأخذ أى قروض، بجانب أن الوزارة لديها خطط كثيرة للترشيد.

وقال النائب عمرو القطامي إن إجمالي الدخل لكثر من ٧٨٠ مليار وأن حجم المصاريف كبير جدا ونحتاج تفاصيل اكتر، وصافي دخل الدولة مليار ، وتساءل القطامي عن ما هى رؤية الوزراء فى تخفيض المصاريف والتكاليف، والتى وصلت لـ ١٤٩ مليار، وتم زيارتها ل ١٥٠ مليار فى ٢٠٢٤ ، ما هو دور الوزارة فى خغض المصاريف وتعظيم المكاسب .