محمد حلاوة: رسائل الرئيس السيسى فى قمة العشرين تعكس الدور القيادى لمصر

قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين، تضمنت مجموعة مهمة جدًا من الرسائل التى تعكس الدور القيادى لمصر فى إفريقيا والعالم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى موضوعات وثيقة الصلة بتحقيق الاستقرار والتنمية فى القارة الإفريقية، وفى مقدمتها معالجة ديون القارة الإفريقية والانتقال العادل للاقتصاد الأخضرمن الشمال إلى الجنوب، والتوافق العالمى الضرورى لمواجهة التغيرات المناخية التى أصبحت ظاهرة تهدد الوجود الإنسانى على الأرض على المدى الطويل.



وأكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن العالم أجمع تابع موقف الدولة المصرية وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى طالب فيها باعتماد منظور شامل وصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى يمر بها العالم.



وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس السيسي فى كلمته لقادة مجموعة العشرين للاضطلاع بدورهم على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، قد لقيت اهتمامًا دوليًا خاصة من دول القارة الإفريقية والدول النامية، لا سيما أن الرئيس السيسي طالب قادة الدول العشرين بوضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.



واعتبر محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، يمثل حلًا ناجعًا من قلب القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط لمواجهة أزمة الغذاء فى العالم ولتسريع وتيرة انتقال الفوائض من الحبوب والغذاء من الدول الغنية إلى الدول النامية والدول الفقيرة، وتجاوز الأزمة الحالية فى سلاسل الإمداد والتموين وارتباك خطوط النقل، الأمر الذى يجنب العالم الكثير من المعاناة والأضرار التى يعانى منها الجميع سواء فى دول الجنوب التى تعانى الفقر والجفاف ونقص الغذاء أو دول الشمال التى تعانى من ازدياد وتيرة الهجرات غير الشرعية.



وأشار محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية استعراض الرئيس السيسي لنجاح الدولة المصرية في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ خلال رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، واضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس المسئولية المشتركة وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف.



ولفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزامًا بمقرراتها في إطار الاتفاقية الإطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال، وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحًا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لا سيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدًا بالخطة المصرية التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة للطاقة.