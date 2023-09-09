السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مخرج حفلى مهرجان المسرح العربى: ستكون دورة قوية فنية وتنظيمية

مخرج حفل افتتاح مهرجان
مخرج حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي

عبر الفنان إبراهيم حسن، مخرج حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، عن سعادته بنجاح حفل الافتتاح الذي أخرجه أمس، مؤكدًا أن هذه الدورة الرابعة من المهرجان التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، سوف تكون دورة قوية على كافة المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية.

حفل الختام يشهد مفاجآت

وأضاف حسن في بيان اليوم تزامنًا مع انطلاق أول أيام عروض المهرجان، أنه قد شرف باختياره مخرجًا لحفلي الافتتاح والختام من قبل محمد عصمت، مدير المهرجان، مشيرًا إلى أن حفل الختام سيشهد مفاجآت ستنال إعجاب الجمهور السكندري.

دورة استثنائية لمهرجان المسرح العربي 

وأكد أن التحضير لحفلي الافتتاح والختام تم بعناية شديد كونها دورة استثنائية بتحمل اسم فنان جميل جدًا ومحبوب، وذلك كي تليق باسم الفنان الكبير وتعكس قيمة المهرجان العربي للمسرح.

وأشار إلى سعادته لظهور حفل الافتتاح أمس بشكل متميز نتجت عنها إشادة من كل الحضور وسعادة الفنانين المكرمين، مشيرًا إلى العمل بجد لإخراج حفل الختام يوم 18 سبتمبر بأفضل شكل ممكن.

انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي 

وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي مساء أمس بحفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية والذي تستمر فعالياته بعروض 17 عرضًا مسرحيًا حتى 18 سبتمبر الجاري.

وتم تكريم خلال حفل الافتتاح لجنة المشاهدات وهم كل من الدكتورة داليا فؤاد والدكتور إبراهيم حجاج والدكتور أيمن الخشاب، كما تكريم كل من الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام تكريم كل من الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي، بالإضافة إلى تخصيص جائزة باسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

مهرجان المسرح العربي ماجد الكدواني الفنانين المكرمين انطلاق الدورة الرابعة الإسكندرية

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