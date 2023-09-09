السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الدورى الفرنسى تقرر الوقوف دقيقة حدادًا على روح ضحايا زلزال المغرب

الوقوف دقيقة حدادًا
الوقوف دقيقة حدادًا على روح ضحايا زلزال المغرب

قررت رابطة الدوري الفرنسي اليوم السبت، الوقوف دقيقة حدادًا بشكل رسمي بداية من الجولة المقبلة على ضحايا زلزال المغرب، الذي سمع صداه العالم صباح اليوم.

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر بمواجهة قوية بين باريس سان جيرمان ونظيره نيس.

زلزال 7 ريختر يضرب المغرب 

وحسبما ذكرت السلطات المغربية، فإن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر. وكان مقررًا أن يلتقي منتخب المغرب، ضيفه منتخب ليبيريا، مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023. 

ويحتل المنتخب المغربي، المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جنوب إفريقيا، صاحبة الصدارة، بينما يأتي منتخب ليبيريا، في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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