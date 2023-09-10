مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل عن منهج المرحلة الإعدادية الجديد

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التى سوف تطبق فى العام الدراسي بعد القادم، حيث إن المنهج الجديد الذي يطبق فى العام الدراسي القادم المقرر له بدايته فى 30 سبتمبر الجارى هو منهج الصف السادس الابتدائي.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بعض التفاصيل الخاصة بمنهج المراحل الأولى والثانية والثالثة الإعدادية وما تحتويه هذه المناهج الجديد لتواكب العصر الحديث.

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«جودة حياة المتعلم»

وقالت المصادر خلال تصريحاتها إن المناهج الجديدة ستعمل على تحسين جودة حياة المتعلم وأسرته، وذلك لما تتضمن هذه المناهج من دروس تتحدث عن المهارات الحياتية، بالإضافة إلى المهارات القيمة والأخلاقية التى تغرز فى الطلاب كيفية احترام الآخرين واحترام المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

أكدت المصادر أن اللجنة الفنية الواضعة لمنهج الإعدادية الجديد قد تجنبت مشكلة الكم والكيف، حيث إن المنهج الجديد يعتمد على الكيف أكثر من الكم، بالإضافة إلى أن عدد الدروس متوافق مع عدد أيام الدراسة ولا مشكلة فى ذلك.

«تدريب المعلمين»

وأكدت المصادر أن هذا المنهج مثله مثل أى منهج جديد وسيتم تدريب المعلمين عليه من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين على غرار ما حدث فى مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتأتي مناهج الإعدادية ليتم استكمال قطار التطوير.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة، لافتًا إلى أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024/ 2025، وبعد الانتهاء من المرحلتين الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.