أمين "اقتصادية حماة الوطن": نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماه الوطن، إن تأييدنا لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يعبر بصدق عما قام به لمصر والمصريين خلال السنوات الماضية ومازال يقوم من أجل وطن يستحق منا أن نضحي بكل غال ونفيس لينعم بالأمن والاستقرار لنجني ثمار التنمية.

وأشار المهندس أحمد تيسير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد بناء مصر الحديثة من جديدة في مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وتحقق في مصر مشروعات لم يكن لها أن تتم ولو بعد 10 سنوات ولكن دأب الرئيس السيسي وتوجيهاته ومتابعته الدقيقة جعلتنا نشاهد العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها وكذلك حقول الغاز وانتاجها في البحر المتوسط وصناعات ومصانع لم تكن تنشأ إلا بجهود الدولة المخلصة .

استقرار مصر

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الاستقرار لمحيط مصر الإقليمي مما عكس على استقرار مصر داخليا وخارجيا وتأمين حدود الدولة من كافة المخاطر وأصبحت مصر تحظى بعلاقات متميزة عالميا جعلتها تنضم لتحالف البريكس واتفاقية التجارة الأفريقية الحرة والعديد من الاتفاقيات التي فتحت الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد القطاع الاقتصادي نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري، حيث حقق طفرة تنموية كبيرة خلال سنوات حكمة وكان ذلك واضحا فى التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد المصري رغم كل الصعوبات التي واجهها خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

المشروعات القومية

وأضاف أن المشروعات القومية التي تمثلت في إنشاء 3 محطات توليد كهرباء ومحور تنمية قناة السويس الجديدة وإنشاء محطة الضبعة النووية وإطلاق قمر صناعي وزيادة نصيب المواطن من الدعم حيث بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز الدعم 72 مليون مواطن إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

ودعا أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أبناء مصر وجموع المصريين إلى الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورد كيد الكائدين إلى نحورهم والاستمرار في بناء مصر الحديثة .