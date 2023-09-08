الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" بالجيزة يجتمع بأمانات المحافظة لمناقشة جاهزية الحزب لدعم الرئيس بالانتخابات

حزب حماة الوطن بالجيزة
حزب حماة الوطن بالجيزة

اجتمعت أمانة التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بتوجيهات النائب نافع عبدالهادي، الأمين العام وتنظيم النائب مصطفى جعفر سالمان، أمين تنظيم المحافظة.

وحث مصطفى جعفر سالمان، أمين التنظيم، أعضاء وأمناء الحزب على توسيع قاعدة الحزب بالمحافظة ليكون جاهزًا لأي استحقاق قادم بداية من مساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لجني ثمار ما تم التأسيس له بالجمهورية الجديدة من خلال توجيهات وإدارة الرئيس الذي بذل الغالي والنفيس من أجل أن نحيا آمنين في وطن مستقر ولهذا قرر قيادات وأعضاء الحزب أن يكونوا من أوائل الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة.

واستمع "سالمان" لكلمة من كل أمين مركز ووحدة من الحاضرين للتعرف على أفكارهم ووضع خطة عمل جديدة للفترة القادمة.

وقال مصطفى جعفر سالمان، أمين التنظيم، بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة إن الفترة القادمة فترة صعبة وفارقة في تاريخ الوطن ولا مكان للمجاملات، مشيرًا إلى أن تواجده أمينًا للتنظيم وهو لخدمة قواعد الحزب وتوسيعها وتنفيذًا لتكليفات القيادات بدقة وواقعية برئاسة أمين عام المحافظة النائب نافع عبدالهادي، موضحًا أن من سيعمل سيكون له كل الفخر مستقبلًا أنه جزء أساسي من كيان حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي مؤسس الصاعقة المصرية.

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إرادة جيل يعلن دعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

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أمين فلاحى حماة الوطن: نبايع ونؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

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حماة الوطن محافظة الجيزة مصطفى جعفر الحزب السيسي

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